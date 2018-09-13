Браконьера с собаками задержали в калужском заповеднике

В ночь на среду, 12 сентября, государственные инспекторы службы охраны заповедника «Калужские засеки» задержали браконьера.

Увидев сотрудников заповедника, мужчина отбросил ружьё в сторону и попытался сбежать, но это ему не удалось. На месте были составлены протоколы об административном правонарушении и об изъятии охотничьего оружия.

- Любителем вести ночную незаконную охоту с собаками на заповедных территориях оказался житель Ульяновского района. Браконьер не признался в своих деяниях и протокол задержания пописывать отказался. Изъятое оружие с охотничьими боеприпасами было сдано в дежурную часть, - сообщается на официальном сайте заповедника.

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