Стала известна причина смерти мужчины на вокзале

Во вторник, 11 сентября, на вокзале Калуга-1 умер мужчина. Видео случившегося выложили в группе «Калуга жесть». На записи видно, как женщина пытается спасти мужчину, на вопросы прохожих со слезами говорит: «Мы из Анненок едем. Его в больницу там не положили!». Пользователи соцсетей тут же обвинили врачей в халатности и бездушии.

Главврач Калужской областной клинической больницы прокомментировал нам случившееся.

- Вскрытие состоялось, теперь можно говорить о том, почему это произошло. Мужчина страдал очень тяжёлым хроническим заболеванием сердца и сосудов, - рассказал 13 сентября Владимир КОНДЮКОВ. - Наблюдался у нас с 2014 года. На момент приёма у него не было признаков, по которым его необходимо было срочно госпитализировать. Это подтверждает и запись врача, и обследование - ему было сделано УЗИ сердца. Как мы теперь понимаем, он те препараты, которые ему назначались, принимал нерегулярно. Мы это видим даже по анализам. На момент приёма у него не было обострения процесса. Его состояние было стабильным. Вскрытие показало, что у мужчины произошла внезапная остановка сердца. Один из коронарных сосудов оказался поражён на 90% - закрыт бляшкой. Смерть могла наступить в любой момент и до приезда к нам, и у нас в поликлинике. Инфаркта не было. Сказать, что пациенту отказали в госпитализации, не спасли ему жизнь, мы не можем.

Также Владимир Кондюков рассказал, что ранее мужчину несколько раз госпитализировали, но во время лечения он отказывался от ряда процедур.

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