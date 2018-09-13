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Стала известна причина смерти мужчины на вокзале

13.09.2018 15:34 1 3685 Елена Французова
Стала известна причина смерти мужчины на вокзале

Во вторник, 11 сентября, на вокзале Калуга-1 умер мужчина. Видео случившегося выложили в группе «Калуга жесть». На записи видно, как женщина пытается спасти мужчину, на вопросы прохожих со слезами говорит: «Мы из Анненок едем. Его в больницу там не положили!». Пользователи соцсетей тут же обвинили врачей в халатности и бездушии.

Главврач Калужской областной клинической больницы прокомментировал нам случившееся.

- Вскрытие состоялось, теперь можно говорить о том, почему это произошло. Мужчина страдал очень тяжёлым хроническим заболеванием сердца и сосудов, - рассказал 13 сентября Владимир КОНДЮКОВ. -  Наблюдался у нас с 2014 года. На момент приёма у него не было признаков, по которым его необходимо было срочно госпитализировать. Это подтверждает и запись врача, и обследование - ему было сделано УЗИ сердца. Как мы теперь понимаем, он те препараты, которые ему назначались, принимал нерегулярно. Мы это видим даже по анализам. На момент приёма у него не было обострения процесса. Его состояние было стабильным. Вскрытие показало, что у мужчины произошла внезапная остановка сердца. Один из коронарных сосудов оказался поражён на 90% - закрыт бляшкой. Смерть могла наступить в любой момент и до приезда к нам, и у нас в поликлинике. Инфаркта не было. Сказать, что пациенту отказали в госпитализации, не спасли ему жизнь, мы не можем.

Также Владимир Кондюков рассказал, что ранее мужчину несколько раз госпитализировали, но во время лечения он отказывался от ряда процедур.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!


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Тэги: происшествие владимир кондюков
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