За смертельную аварию на Карла Либкнехта водителю грозит 5 лет

Прокуратура Калуги направила в суд уголовное дело 30-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.

Как мы уже рассказывали, авария произошла в мае на улице Карла Либкнехта.

- Обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем «Нисан Максима», при повороте не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении мотоциклу «Кавасаки» с водителем и пассажиром, создал опасность и помеху для движения других участников дорожного движения, в связи с чем произошло столкновение указанных транспортных средств, - сообщили 13 сентября в прокуратуре Калужской области. - В результате ДТП водитель мотоцикла скончался, пассажир мотоцикла получил телесные повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Фото: УГИБДД по Калужкой области.

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