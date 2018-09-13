Два человека пострадали в столкновении «Газели» и «Нивы»

Как мы уже рассказывали, утром в среду, 12 сентября, на трассе Р132 в Перемышльском районе столкнулись «Газель» и «Нива».
По предварительным данным ГИБДД, 49-летний водитель грузового авто выезжал с второстепенной дороги и не пропустил легковушку, двигавшуюся в сторону Тулы.
В аварии пострадали два человека: водитель и пассажир «Нивы». У мужчин травмы ног.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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