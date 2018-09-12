Столкновение титанов: МАЗ догнал МАН

12.09.2018 15:43 1720

Авария большегрузов произошла на 410 км дороги А-108 в Боровском районе около двух часов дня 12 сентября.

Началось все с того, что легковой автомобиль остановился на перекрестке, чтобы повернуть налево. Следовавшая за ним фура МАН остановилась, а вот идущий за ним МАЗ затормозить не успел.

В результате столкновения водителя МАЗа зажало в кабине. Его в течение 15 минут буквально вырезали из неё сотрудники МЧС. К счастью, серьезных травм мужчина не получил. По крайней мере на осмотр в «Скорую» дошел самостоятельно и видимых повреждений на нём нет.

Из-за аварии полностью перекрыта одна полоса, а движение в обе стороны сильно затруднено.

Александр НЕФЁДОВ, фото автора.

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