Пожарные поучились больницу тушить

Возгорание произошло в палате № 103 пульмонологического отделения больницы. Пострадавших нет, так как тревога была учебная.
Тактико-специальные занятия по отработке эвакуации при пожаре и практике тушения очага возгорания в больнице №4 им. А. С. Хлюстина прошли во вторник, 11 сентября. Учебный очаг возгорания пожарные обнаружили быстро, персонал и пациентов эвакуировали из здания тоже оперативно.
В учениях принял участие боевой расчет пожарно-спасательной части №1 в составе четырех человек. Также с медперсоналом отработали навыки пользования огнетушителем
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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