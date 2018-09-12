Пожарные поучились больницу тушить

Возгорание произошло в палате № 103 пульмонологического отделения больницы. Пострадавших нет, так как тревога была учебная.

Тактико-специальные занятия по отработке эвакуации при пожаре и практике тушения очага возгорания в больнице №4 им. А. С. Хлюстина прошли во вторник, 11 сентября. Учебный очаг возгорания пожарные обнаружили быстро, персонал и пациентов эвакуировали из здания тоже оперативно.

В учениях принял участие боевой расчет пожарно-спасательной части №1 в составе четырех человек. Также с медперсоналом отработали навыки пользования огнетушителем

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.