Водитель легковушки вылетел из салона, а грузовику снесло кабину

Страшная авария произошла в Жуковском районе на 99 км трассы Москва – Рославль около 8:30 утра среды, 12 сентября.
Водитель автомобиля «Хендай» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Мерседес», после чего оба вылетели в кювет. Водитель легковушки в крайне тяжелом состоянии доставлен в обнинскую клиническую больницу.
У водителя грузовика сегодня, можно сказать, второй день рождения. Дело в том, что автомобиль был гружен железом и при ударе оно вылетело из кузова и буквально снесло кабину. Однако мужчина отделался синяками и царапинами.
По его словам, не было никаких предпосылок для аварии. Дорога была пуста в обоих направлениях, а «Хендай» вылетел на встречку буквально в пяти-семи метрах от него. Увернуться не было абсолютно никакой возможности.
Одна из версий причин ДТП - водитель «Хендая» заснул за рулем.
Стоит особо отметить, что пострадавший не был пристёгнут, и от удала вылетел из салона автомобиля. Будь он защищён ремнём безопасности, последствия ДТП для него скорее всего были бы существенно менее тяжёлыми.
Александр НЕФЁДОВ.
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