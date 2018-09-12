Волонтёры ищут пропавших пенсионеров

Во вторник, 11 сентября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже двух пенсионеров.

81-летний Николай ЧЕРНЫШОВ проживает в Калуге

Он ушёл из дома в неизвестном направлении 8 сентября. Пенсионер дезориентирован, страдает потерей памяти. Волонтёры полагают, что мужчина может находиться в любом районе Калужской области.

Приметы:

Рост – 172 см,

Телосложение – худощавое.

Волосы – седые.

Глаза- голубые.

Мужчина одет в синюю джинсовую куртку, тёмно-синий вязаный свитер, синие спортивные штаны с белыми лампасами, тёмно-серые галоши, тёмно-серую кепку.

60-летняя Любовь САГАНЬ 11 сентября не вернулась с работы

Женщина проживает в деревне Асеньевское Боровского района.

Приметы:

Рост – 170 см.

Телосложение – плотное.

Волосы – чёрные, короткие.

Глаза – карие.

Женщина одета в зелёную кофту с длинным рукавом, чёрные спортивные штаны, галоши цвета хаки, жёлты платок с рисунком. С собой – зелёная хозяйственная сумка.

Всех, кто обладает информацией о пропавших, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.