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Волонтёры ищут пропавших пенсионеров

12.09.2018 10:13 0 791 Елена Французова
Волонтёры ищут пропавших пенсионеров

Во вторник, 11 сентября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже двух пенсионеров.

81-летний Николай ЧЕРНЫШОВ проживает в Калуге

Он ушёл из дома в неизвестном направлении 8 сентября. Пенсионер дезориентирован, страдает потерей памяти. Волонтёры полагают, что мужчина может находиться в любом районе Калужской области.

Приметы:

  • Рост – 172 см,
  • Телосложение – худощавое.
  • Волосы – седые.
  • Глаза- голубые.
  • Мужчина одет в синюю джинсовую куртку, тёмно-синий вязаный свитер, синие спортивные штаны с белыми лампасами, тёмно-серые галоши, тёмно-серую кепку.  

60-летняя Любовь САГАНЬ 11 сентября не вернулась с работы

Женщина проживает в деревне Асеньевское Боровского района.

Приметы:

  • Рост – 170 см.
  • Телосложение – плотное.
  • Волосы – чёрные, короткие.
  • Глаза – карие. 

Женщина одета в зелёную кофту с длинным рукавом, чёрные спортивные штаны, галоши цвета хаки, жёлты платок с рисунком. С собой – зелёная хозяйственная сумка. 
Всех, кто обладает информацией о пропавших, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112. 


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Тэги: происшествие розыск
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