Волонтёры ищут пропавших пенсионеров

Во вторник, 11 сентября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже двух пенсионеров.
81-летний Николай ЧЕРНЫШОВ проживает в Калуге
Он ушёл из дома в неизвестном направлении 8 сентября. Пенсионер дезориентирован, страдает потерей памяти. Волонтёры полагают, что мужчина может находиться в любом районе Калужской области.
Приметы:
60-летняя Любовь САГАНЬ 11 сентября не вернулась с работы
Женщина проживает в деревне Асеньевское Боровского района.
Приметы:
Женщина одета в зелёную кофту с длинным рукавом, чёрные спортивные штаны, галоши цвета хаки, жёлты платок с рисунком. С собой – зелёная хозяйственная сумка.
Всех, кто обладает информацией о пропавших, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
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