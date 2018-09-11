Сотрудницу полиции обвинили в отказе спасти ветерана ВОВ

Во вторник, 11 сентября, в «Народных новостях» наш читатель Remy007 пожаловался на действия сотрудницы полиции. По его словам, представитель правоохранительных органов отказалась спасти ветерана ВОВ.
- Знакомые не смогли с утра дозвониться до пожилого человека и начали бить тревогу. Дверь в квартиру была закрыта изнутри на щеколду. Майор полиции отказалась предпринимать какие-либо действия, аргументируя это тем, что квартиру смогут вскрыть, только почувствовав трупный запах, - пишет Remy007 в народных новостях. - Наша бабушка жива, правда, у неё тяжелый инсульт. Она ветеран ВОВ, ей 94, это каким бездушным человеком надо быть, чтобы бабушку приговорить к смерти. Она пролежала 6 часов, и это только с момента, когда вызвали МЧС. Она лежала на полу и не могла ничего сделать, хотя ей звонили, стучали, и она ждала спасения.
В пресс-службе УМВД России по Калужской области сообщил, что выясняются обстоятельства случившегося. Назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.
|
В Калужской области зарегистрировано 24 случая бешенства 11.09.2018 15:12
Две машины за два дня вылетели в кювет почти в одном месте 10.09.2018 10:11
В Калуге перекроют часть окружной 06.09.2018 14:10
Калужанка пыталась спрыгнуть с моста в Оку 04.09.2018 09:43
Эпидемия сарайных пожаров: горели, горят и будут гореть? 04.09.2018 08:44
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: