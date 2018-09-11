Сотрудницу полиции обвинили в отказе спасти ветерана ВОВ

Во вторник, 11 сентября, в «Народных новостях» наш читатель Remy007 пожаловался на действия сотрудницы полиции. По его словам, представитель правоохранительных органов отказалась спасти ветерана ВОВ.

- Знакомые не смогли с утра дозвониться до пожилого человека и начали бить тревогу. Дверь в квартиру была закрыта изнутри на щеколду. Майор полиции отказалась предпринимать какие-либо действия, аргументируя это тем, что квартиру смогут вскрыть, только почувствовав трупный запах, - пишет Remy007 в народных новостях. - Наша бабушка жива, правда, у неё тяжелый инсульт. Она ветеран ВОВ, ей 94, это каким бездушным человеком надо быть, чтобы бабушку приговорить к смерти. Она пролежала 6 часов, и это только с момента, когда вызвали МЧС. Она лежала на полу и не могла ничего сделать, хотя ей звонили, стучали, и она ждала спасения.

В пресс-службе УМВД России по Калужской области сообщил, что выясняются обстоятельства случившегося. Назначена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц.