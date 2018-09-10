Две машины за два дня вылетели в кювет почти в одном месте

Два похожих ДТП произошли в районе деревни Тихоновки на дороге «Людиново - Киров» в минувшие выходные.
В субботу водитель «Киа» не справился с управлением на прямой дороге. Вылетел в кювет и перевернулся. Автомобилист госпитализирован с переломом таза, сотрясением головного мозга и рваными ранами лба.
В воскресенье буквально в километре от первой аварии произошла такая же вторая. Молодая женщина на «Фольксвагене» пошла на обгон другой машины, но не справилась с управлением, вылетела в кювет и также как первый водитель перевернулась. Но последствия были более печальными — автомобилистка погибла.
Фото ГУ МЧС по Калужской области.
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