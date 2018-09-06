Машина врезалась в лося, пострадал малыш и девушки

«Тойота» не успела затормозить и врезалась в лося ночью четверга, 6 сентября, на Киевской трассе в Мещовском районе.

ДТП произошло около часа ночи.

Водителю удалось отделаться легким испугом. А вот три его пассажира получили травмы. В больницу доставили двух молодых женщин 25 и 30 лет и маленького годовалого ребенка. Тяжесть их травм пока не сообщается.

Лось скончался на месте ДТП.