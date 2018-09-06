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Взаимовыручка на дороге: поливальщик поработал пожарным

06.09.2018 11:11 4 1779 Сергей ПЕТРОВ

В ночь на четверг, 6 сентября, в Калуге загорелся грузовичок дорожной службы, сообщают читатели группы «Калуга Жесть». Он занимался нанесением разметки на дороге.

Пожар возник в кузове грузовика, в котором рабочие расположили компрессор. Видимо, он коротнул. 

Однако вмешательства пожарных не потребовалось. Помощь дорожникам оказала проезжавшая мимо поливальная машина. Её водитель остановился и залил огонь с помощью воды из бака своего авто.


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Тэги: происшествие пожар
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