Уж навёл панику в детсаду

Змею обнаружили в калужском детском саду в Куровском во вторник, 4 сентября. Калужане позвонили спасателям, а МЧС переадресовал вызов в центр реабилитации диких животных «Феникс», сообщила его руководитель Вероника Матюшина на своей официальной странице. Сотрудники детского сада закрыли помещение со змеёй.
- Поехал ловец, отловил змею, которая оказалась всё-таки ужом, а не гадюкой, и слава Богу! - рассказала Вероника.
Ужа выпустили в лес, он не пострадал.
На нежелательных для змей территориях специалисты советуют устанавливать специальные отпугивающие устройства, а также активно бороться с мышами, которые привлекают змей. Кошатники в свою очередь утверждают, что лучшее специальное устройство, отпугивающее мышей - это кот.
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