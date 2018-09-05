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11 человек утонули за лето в Калужской области

05.09.2018 09:17 3 977 Алёна Павлова
11 человек утонули за лето в Калужской области

15 ЧП произошло на водоемах области за минувшее лето. 11 человек утонули, четверых успели спасти, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В регионе действовали 36 официальных пляжей, на водоемах дежурили 44 команды спасателей. За лето они провели 366 рейдов, неоднократно брали в патрулирования полицейских, журналистов, общественных инспекторов.

- Принятые меры позволили не допустить роста происшествий на водных объектах в период купального сезона, связанных с гибелью людей, - говорят в пресс-службе главного регионального управления МЧС России.


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Тэги: происшесвтия
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