Кондиционер напустил дыму в торговом центре

Во вторник, 4 сентября, около часа дня произошло задымление в ТЦ «Европейский». О случившемся сообщили посетители торгового центра в соцсетях.

- На Кирова пожар! Все торговые помещение задымлены! - наводил жути один комментатор.

- Почему пожарная сигнализация не сработала! Что за безобразие творится! - вторил ему другой

По словам администрации торгового центра, до которой мы дозвонились, никакого пожара не было.

- В кондиционере одного из отделов начала плавиться проводка, - рассказали нам в ТЦ. – Никакого пожара не было. Открыли окна, проветрили, и всё в порядке.