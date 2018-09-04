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Кондиционер напустил дыму в торговом центре

04.09.2018 14:22 3 444 Елена Французова
Кондиционер напустил дыму в торговом центре

Во вторник, 4 сентября, около часа дня произошло задымление в ТЦ «Европейский». О случившемся сообщили посетители торгового центра в соцсетях.

- На Кирова пожар! Все торговые помещение задымлены! - наводил жути один комментатор.
 - Почему пожарная сигнализация не сработала! Что за безобразие творится! - вторил ему другой

По словам администрации торгового центра, до которой мы дозвонились, никакого пожара не было. 

- В кондиционере одного из отделов начала плавиться проводка, - рассказали нам в ТЦ. – Никакого пожара не было. Открыли окна, проветрили, и всё в порядке.


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Тэги: происшествие
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