В Калуге подожгли брошенный автомобиль

Во вторник, 4 сентября, около 4 утра в Калуге на улице Мичурина загорелся автомобиль «Волга».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области, в результате пожара внутренний салон автомобиля сгорел полностью. Также пострадали две машины, которые были припаркованы в метре от «Волги»: у «Форда» и «семёрки» оплавились молдинги.
Никто из людей не пострадал. Предварительная версия случившегося – поджог.
В соцсетях, местные жители пишут, что «Волга» давно стояла бесхозной.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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