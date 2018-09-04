В Калуге подожгли брошенный автомобиль

Во вторник, 4 сентября, около 4 утра в Калуге на улице Мичурина загорелся автомобиль «Волга».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Калужской области, в результате пожара внутренний салон автомобиля сгорел полностью. Также пострадали две машины, которые были припаркованы в метре от «Волги»: у «Форда» и «семёрки» оплавились молдинги.

Никто из людей не пострадал. Предварительная версия случившегося – поджог.

В соцсетях, местные жители пишут, что «Волга» давно стояла бесхозной.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.