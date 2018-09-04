Калужанка пыталась спрыгнуть с моста в Оку

В пятницу, 31 августа, в Калуге с моста в Оку хотела спрыгнуть 41-летняя женщина.
Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы.
На место прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Калужской области.
- Они попытались отвлечь женщину разговором, но она в диалог не вступила, - сообщает пресс-служба ведомства. - Подобрав удобный момент, сотрудники Росгвардии схватили женщину за руки и оттянули её от края на безопасное расстояние.
Затем 41-летнюю калужанку передали бригаде «Скорой помощи».
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