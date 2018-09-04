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Чиновники озвучили причину гибели рабочего в шахте лифта

04.09.2018 08:09 6 1976 Елена Французова
Чиновники озвучили причину гибели рабочего в шахте лифта

Как мы рассказывали, 27 августа в девятиэтажке на ул Пролетарской, 33, 35-летний рабочий погиб, пытаясь убрать кабину из шахты.  Мужчина отсоединил кабину лифта от противовеса. Кабина в этот момент находилась на первом этаже. Сам груз монтажник зафиксировал на уровне девятого этажа. Когда рабочий спустился на первый этаж и залез в шахту лифта, бетонный противовес рухнул на него с высоты.

Причины трагедии обсудили в понедельник, 3 сентября, в городской управе. 

- Ужасный случай произошёл. Идёт массовая замена лифтов, - сказал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Как пояснили городскому голове, в доме проводится капремонт. ЧП произошло в результате грубых нарушений техники промышленной безопасности погибшим.
 
- Надеюсь и уверен, что это единичный случай, - прокомментировали ЧП в фонде капремонта. - Приехали другие бригады, и они имели с собой необходимые струбцины. У всех было по две, как должно быть на самом деле. Но здесь то ли в спешке, то ли по другим мотивам, он использовал только один.
- Меры безопасности должны быть на самом высоком уровне. Люди должны быть проинструктированы… На объект не выходить, пока самый жёсткий инструктаж не проведён. Строго следите за тем, чтобы больше таких случаев не было, - сказал Разумовский. 


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Тэги: происшествие
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