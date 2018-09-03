Калужские предприниматели заплатили 354 тысячи рублей за пёстрые вывески

В понедельник, 3 сентября, на заседании областного правительства обсудили аляпистые вывески на улицах.
- Давайте посмотрим опыт Москвы, как москвичи справились с этой работой, - предложил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Этот опыт надо будет перенести на территорию наших муниципальных образований.
Артамонов подчеркнул, что у их глав есть законные рычаги воздействия на предпринимателей.
- Работа в данном направлении администрацией Калуги и управлением административно-технического контроля проводится активно, - прокомментировал ситуацию Пётр КАРМАК, начальник Управления административно-технического контроля. - На сегодняшний день – за 8 месяцев 2018 года - 566 незаконных конструкций сняты. И предприниматели, я выступлю в их защиту, очень добросовестно относятся, они слышат нас и выполняют [требования].
Калужские предприниматели оштрафованы на 354 тысячи рублей. Так, на Театральной улице в Калуге демонтированы 32 конструкции.
- В целом, по Калужской области, ликвидировали порядка 1000 незаконных конструкций, - сообщил Кармак.
|
Потеряшка нашлась, помылась и пропала снова 31.08.2018 15:03
Три человека пострадали и один погиб в лобовом столкновении в Кирове 31.08.2018 12:13
Наш земляк попал в смертельную аварию в Ульяновской области 29.08.2018 14:39
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: