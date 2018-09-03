Калужские предприниматели заплатили 354 тысячи рублей за пёстрые вывески

В понедельник, 3 сентября, на заседании областного правительства обсудили аляпистые вывески на улицах.

- Давайте посмотрим опыт Москвы, как москвичи справились с этой работой, - предложил губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Этот опыт надо будет перенести на территорию наших муниципальных образований.

Артамонов подчеркнул, что у их глав есть законные рычаги воздействия на предпринимателей.

- Работа в данном направлении администрацией Калуги и управлением административно-технического контроля проводится активно, - прокомментировал ситуацию Пётр КАРМАК, начальник Управления административно-технического контроля. - На сегодняшний день – за 8 месяцев 2018 года - 566 незаконных конструкций сняты. И предприниматели, я выступлю в их защиту, очень добросовестно относятся, они слышат нас и выполняют [требования].

Калужские предприниматели оштрафованы на 354 тысячи рублей. Так, на Театральной улице в Калуге демонтированы 32 конструкции.

- В целом, по Калужской области, ликвидировали порядка 1000 незаконных конструкций, - сообщил Кармак.