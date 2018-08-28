Потеряшка нашлась целой и невредимой

Как мы уже писали, поисковый отряд «Лиза-Алерт Калуга» объявил о розыске 15-летней девочки, которая уехала в Москву из областного центра 24 августа в столицу и больше на связь не выходила,.

Однако сегодня с нами связалась мама потеряшки и сообщила, что ее чадо отыскалось. С девочкой все в порядке, она цела и невредима.

О причинах исчезновения родители не распространяются.