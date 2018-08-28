Дети за отца отвечают: двое малышей пострадали в аварии из-за беспечного водителя

В понедельник, 27 августа, около 23:44 на перекрестке улиц Горького – Жукова произошло ДТП.
- По предварительной информации, 34-летний водитель Chery, двигаясь по Максима Горького в сторону Суворова, не предоставил преимущество Toyota, - сообщает УГИБДД России по Калужской области. – В итоге произошло столкновение двух автомобилей.
Оперативные фото с аварии опубликовали в группе Калуга жесть. Стоит отметить, что светофор в это время уже не работал и перекрёсток в момент ДТП считается нерегулируемым.
Водитель Chery пояснил инспекторам, что живёт в соседнем регионе, по Калуге передвигался с использованием навигатора, поэтому не заметил дорожных знаков. За эту беспечность расплатились его родные. В результате ДТП пострадали три пассажира Chery - жена и дети водителя:
Водитель Chery оштрафован на 3000 рублей за нарушение требований к перевозке детей, а ГИБДД пользуясь случаем напоминает автолюбителям о необходимости использовать детские кресла.
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