Дети за отца отвечают: двое малышей пострадали в аварии из-за беспечного водителя

В понедельник, 27 августа, около 23:44 на перекрестке улиц Горького – Жукова произошло ДТП.

- По предварительной информации, 34-летний водитель Chery, двигаясь по Максима Горького в сторону Суворова, не предоставил преимущество Toyota, - сообщает УГИБДД России по Калужской области. – В итоге произошло столкновение двух автомобилей.

Оперативные фото с аварии опубликовали в группе Калуга жесть. Стоит отметить, что светофор в это время уже не работал и перекрёсток в момент ДТП считается нерегулируемым.

Водитель Chery пояснил инспекторам, что живёт в соседнем регионе, по Калуге передвигался с использованием навигатора, поэтому не заметил дорожных знаков. За эту беспечность расплатились его родные. В результате ДТП пострадали три пассажира Chery - жена и дети водителя:

33-летняя женщина. Её доставилив областную больницу с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, ссадинами лица и конечностей.

У четырёхлетней девочки диагностировали сотрясение головного мозга

Двухлетняя малышка отделалась ссадинами.

Водитель Chery оштрафован на 3000 рублей за нарушение требований к перевозке детей, а ГИБДД пользуясь случаем напоминает автолюбителям о необходимости использовать детские кресла.