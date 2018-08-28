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Грабители пинцетом обчистили ящик для пожертвований

28.08.2018 08:25 4 988 Елена Французова
Грабители пинцетом обчистили ящик для пожертвований

В полицию поступило заявление о том, что двое неизвестных ограбили ящик для пожертвований, установленный в калужском кафе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили подозреваемых. Ими оказались неработающие 31-летний и 19-летний мужчины. 

- Как пояснили задержанные, их знакомство произошло случайно, буквально за час до произошедшего. Увлекательную беседу они решили продолжить за чашечкой кофе, - сообщает пресс-служба УМВД России по Калужской области. -   В кафе они заметили ящик для пожертвований, в котором находились деньги, предназначенные на нужды семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

С помощью пинцета они вытащили деньги и скрылись с места преступления. В настоящее время полицейские устанавливают сумму похищенного и собственника ящика для пожертвований.

По статье «Грабёж» возбуждено уголовное дело.  Ведется следствие.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем преступления или где-то творится несправедливость, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: происшествия авария дтп
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