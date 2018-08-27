Девочка-подросток погибла после падения с высотки на Правом Берегу

Девочка-подросток погибла после падения с 13-го этажа, в понедельник, 27 августа, сообщают очевидцы в соцсетях. ЧП произошло на Правом берегу на улице Сиреневый Бульвар, 12.

Пресс-служба регионального следственного комитета подтвердила информацию, уточнив, что ребенок был 2003 года рождения. Подробностей происшествия пока не сообщают — на месте происшествия работают следователи.

Сотрудники СКР предполагают, что девочка покончила с собой.