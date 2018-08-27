Двойной «паровозик» устроили машины в Малоярославце

Массовая авария произошла под Малоярославцем на трассе А130 «Москва–Малоярославец–Рославль» в минувшую пятницу, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

По предварительной информации, водитель «Лады» не учел дистанцию и врезался в «КИА», от удара иномарка отлетела вперед и въехала в остановившуюся впереди «Мазду». В образовавшийся паровозик врезался водитель «Волги», в результате все машины столкнулись еще раз.

В ДТП пострадала 59-летняя пассажирка «Мазды». У нее закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головы.