Байкер угробил своего пассажира

В четверг, 23 августа, около 15:00 на 204 км трассы автодороги М-3 «Украина» произошло ДТП.
- По предварительной информации, 21-летний водитель мотоцикла ИЖ, выезжая со второстепенной автодороги, не уступил дорогу Scania с полуприцепом, - сообщает УГИБДД России по Калужской области.
В результате ДТП погиб 47-летний пассажир мотоцикла ИЖ.
Водителя мотоцикла госпитализировали в областную больницу в тяжёлом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма, компрессионный перелом ребер, травма грудной клетки и брюшной полости.
Как мы уже писали, http://www.kp40.ru/news/headline/51193/ в тот же день в селе Ульяново под колеса легковушки попал подросток на мопеде. Ему не уступили дорогу при развороте. 14-летнего мальчика доставили в больницу с ушибами.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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