Появилось видео с регистратора машины, в которой погибла семья с 6-летней девочкой

Как мы уже писали, страшная трагедия разыгралась в субботу, 18 августа, в селе Льва Толстого. В его черте в аварии на трассе Калуга – Медынь погибла семья из трёх человек: мама, папа и их 6-летняя дочка.
По предварительной информации, предоставленной в ГИБДД, водитель одной легковушки неожиданно начал поворачивать на бензоколонку прямо перед фурой и столкнулся с ней. Большегруз вылетел на встречку и врезался в легковушку с семьёй.
Видеозапись с регистратора, попавшая к нам в редакцию в четверг, 23 августа, полностью подтверждает эту версию. На ней видно, как водитель пытается уйти от столкновения, беря вправо, к бензоколонке. На этом запись обрывается.
Пользуясь случаем отметим, что после публикации новости об этой трагедии, с нами связались родственники погибших и уточнили возраст, на котором оборвалась жизнь мамы и папы. Оказывается, в ГИБДД эту информацию, по словам родных, предоставили неверно. Женщине было 35 лет, мужчине 40.
Выражаем соболезнования родственникам и близким погибших.
|
Пинг-понг на трассе: «Газель» перевернулась под Калугой 23.08.2018 12:29
Пропала 76-летняя бабушка 20.08.2018 12:00
Гружёные КамАЗы столкнулись в Тарусе 20.08.2018 11:23
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: