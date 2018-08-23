Появилось видео с регистратора машины, в которой погибла семья с 6-летней девочкой

Как мы уже писали, страшная трагедия разыгралась в субботу, 18 августа, в селе Льва Толстого. В его черте в аварии на трассе Калуга – Медынь погибла семья из трёх человек: мама, папа и их 6-летняя дочка.

По предварительной информации, предоставленной в ГИБДД, водитель одной легковушки неожиданно начал поворачивать на бензоколонку прямо перед фурой и столкнулся с ней. Большегруз вылетел на встречку и врезался в легковушку с семьёй.

Видеозапись с регистратора, попавшая к нам в редакцию в четверг, 23 августа, полностью подтверждает эту версию. На ней видно, как водитель пытается уйти от столкновения, беря вправо, к бензоколонке. На этом запись обрывается.

Пользуясь случаем отметим, что после публикации новости об этой трагедии, с нами связались родственники погибших и уточнили возраст, на котором оборвалась жизнь мамы и папы. Оказывается, в ГИБДД эту информацию, по словам родных, предоставили неверно. Женщине было 35 лет, мужчине 40.

Выражаем соболезнования родственникам и близким погибших.