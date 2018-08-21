Страшная статистика: за 20 дней в ДТП пострадали 20 детей, и трое погибли

Во вторник, 21 августа, ГИБДД по Калужской области выпустило обращение к жителям Калужской области в связи с тревожным ростом детского травматизма. Согласно статистике за 20 дней августа в регионе произошло 19 аварий с детьми, в которых пострадали 20 ребятишек. Ещё трое погибли.
Сотрудники госавтоинспекции убедительно просят калужан соблюдать правила перевозки детей в автомобилях, использовать спецкресла и пристёгивать своих чад.
Особое внимание в ГИБДД просят обратить на разъяснение детям правил перехода проезжей части.
- Чтобы ребенок стал заметнее для водителей в темное время суток, оборудуйте его одежду световозврающими элементами, - советуют напоследок в ГИБДД.
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