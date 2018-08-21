Страшная статистика: за 20 дней в ДТП пострадали 20 детей, и трое погибли

Во вторник, 21 августа, ГИБДД по Калужской области выпустило обращение к жителям Калужской области в связи с тревожным ростом детского травматизма. Согласно статистике за 20 дней августа в регионе произошло 19 аварий с детьми, в которых пострадали 20 ребятишек. Ещё трое погибли.

Сотрудники госавтоинспекции убедительно просят калужан соблюдать правила перевозки детей в автомобилях, использовать спецкресла и пристёгивать своих чад.

Особое внимание в ГИБДД просят обратить на разъяснение детям правил перехода проезжей части.

- Чтобы ребенок стал заметнее для водителей в темное время суток, оборудуйте его одежду световозврающими элементами, - советуют напоследок в ГИБДД.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.