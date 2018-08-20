Проверка слуха: в психиатрической больнице отравились около 500 человек

В понедельник, 20 августа, в редакцию нашего издания обратился читатель, который сообщил о том, что в минувшие выходные в Областной психиатрической больнице имело место массовое отравление среди пациентов этого лечебного учреждения. По информации источника, пострадало около 500 человек из-за чего в воскресенье на работу экстренно вызвали весь медицинский персонал психиатрической больницы.

Сегодня лечебное учреждение закрыто для посещения больных родственниками.

В Областной психиатрической больнице комментировать данную информацию отказались, посоветовав нам обратиться в региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты этого ведомства также оставили нас без комментариев, сообщив, правда, что говорить об отравлении, тем более массовом, преждевременно. По информации ведомства на данный момент проводится эпидемиологическое расследование. Только по его итогам можно будет судить о том, что же произошло в психиатрической больнице.

Первые результаты проверки станут известны через 3-4 дня, когда будут готовы первые результаты лабораторных исследований.

В Областной инфекционной больнице нам сообщили, что пациентов из психиатрической больницы к ним не поступало, и добавили, что врачи-инфекционисты также участвуют в проведении эпидрасследования.