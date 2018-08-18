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Поезд насмерть сбил бабушку

18.08.2018 09:51 0 1055
Поезд насмерть сбил бабушку

Трагедия случилась вечером пятницы, 17 августа, в Малоярославецком районе недалеко от села Коллонтай.

Бабушку сбили у перехода через железнодорожные пути. Пешеходной тропинкой пользуются местные жители. Пожилая женщина, по словам машинистов поезда, шла по путям в сторону этого перехода и не ушла с его пути.

От удара тело женщины сильно пострадало, а личные вещи и одежду раскидало по округе. Документов у нее при себе не было – только обложка паспорта. Следователям предстоит установить ее личность.

Алексей НЕФЁДОВ, фото автора


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