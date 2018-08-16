«Шкода» рассыпалась, столкнувшись со столбом и «Киа»

В среду, 15 августа, около 11 часов вечера произошла авария на улице Гагарина в Калуге.

- По предварительной информации, 25-летний водитель SKODA Yeti, двигаясь по улице Гагарина в сторону улицы Комарова, не справился с управлением, - сообщает УГИБДД России по Калужской области. - Он допустил наезд на столб, после чего автомобиль отбросило на KIA Sou. В результате ДТП пострадал водитель SKODA. Мужчину доставили в областную больницу. Его состояние уточняется.

Судя по видео, опубликованному в группе Калуга жесть, у SKODA после аварии отлетел двигатель.

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