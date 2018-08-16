«Шкода» рассыпалась, столкнувшись со столбом и «Киа»

В среду, 15 августа, около 11 часов вечера произошла авария на улице Гагарина в Калуге.
- По предварительной информации, 25-летний водитель SKODA Yeti, двигаясь по улице Гагарина в сторону улицы Комарова, не справился с управлением, - сообщает УГИБДД России по Калужской области. - Он допустил наезд на столб, после чего автомобиль отбросило на KIA Sou. В результате ДТП пострадал водитель SKODA. Мужчину доставили в областную больницу. Его состояние уточняется.
Судя по видео, опубликованному в группе Калуга жесть, у SKODA после аварии отлетел двигатель.
В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.
|
Троллейбусные провода повредили машину калужанина 16.08.2018 14:28
Авария попала на видео: КамАЗ переехал девочку на Московской 15.08.2018 16:00
Центр Калуги затопило после дождя 15.08.2018 14:55
В центре Калуги сгорела «Волга» 15.08.2018 13:02
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: