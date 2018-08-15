В центре Калуги сгорела «Волга»

В среду, 15 августа, около 11 утра на улице Марата загорелась «Волга». Видео происшествия выложили на канале издания «Весть» на YouTube.

В результате пожара никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

– В результате пожара уничтожены все сгораемые конструкции моторного отсека, - пояснили нам спасатели. - Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки.

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