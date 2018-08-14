Лес загорелся под Козельском

Утром во вторник, 14 августа, в восьми километрах от деревни Подборки Козельского района произошёл пожар.

- Произошло загорание лесной культуры и подстилки общей площадью 4 га, - рассказали в ГУ МЧС по Калужской области. - На месте тушили пожар лесники ГКУ «Козельское лесничество», 8 человек и 1 единица техники.

К счастью, пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Причины пожара будут устанавливаться.

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