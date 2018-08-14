Пропала 16-летняя девушка

В четверг, 9 августа, около 8 утра ушла из дома и до настоящего времени не вернулась 16-летняя Татьяна КОШЕЛЕВА. Она проживает в Малоярославецком районе.

Приметы:

Рост- около 160 см,

Телосложение – худощавое,

Глаза – карие,

У девушки проколоты уши, на левой лодыжке татуировка в виде куба,

Пропавшая была одета в светлые брюки, синюю рубашку с коротким рукавом, серые кеды.

Как сообщает пресс-служба ОМВД по Малоярославецкому району, при себе у девушки нет ни телефона, ни документов.

Отметим, что в прошлом году она уже уходила из дома.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (48431) 549-02, 26 - 411, 5-49-41, 5 - 49-43, 5-49-44 или 02.

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