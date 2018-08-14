Пропала 16-летняя девушка

В четверг, 9 августа, около 8 утра ушла из дома и до настоящего времени не вернулась 16-летняя Татьяна КОШЕЛЕВА. Она проживает в Малоярославецком районе.
Приметы:
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Как сообщает пресс-служба ОМВД по Малоярославецкому району, при себе у девушки нет ни телефона, ни документов.
Отметим, что в прошлом году она уже уходила из дома.
Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (48431) 549-02, 26 - 411, 5-49-41, 5 - 49-43, 5-49-44 или 02.
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