Скончался девятый пострадавший в аварии на Киевской трассе

Как мы уже рассказывали, 4 августа массовая авария произошла на Киевской трассе в Мещовском районе. Сначала «Форд Фокус» допустил столкновение с попутным «Фольксвагеном Поло». После этого «Форд» выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Спринтер». От удара микроавтобус перевернулся, и в него врезался грузовик с песком.

В микроавтобусе на месте погибли шесть человек, направлявшихся из Москвы в Молдову. Ещё двое скончались в «Форде».

На днях стало известно, что в больнице умер седьмой пассажир микроавтобуса.

43-летний мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами, от которых он так и не смог оправиться. В ближайшее время тело доставят в Молдову.

В настоящее время в калужской больнице остаются еще двое травмированных. Врачи не дают разрешения на их транспортировку.

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