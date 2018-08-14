Скончался девятый пострадавший в аварии на Киевской трассе

Как мы уже рассказывали, 4 августа массовая авария произошла на Киевской трассе в Мещовском районе. Сначала «Форд Фокус» допустил столкновение с попутным «Фольксвагеном Поло». После этого «Форд» выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Спринтер». От удара микроавтобус перевернулся, и в него врезался грузовик с песком.
В микроавтобусе на месте погибли шесть человек, направлявшихся из Москвы в Молдову. Ещё двое скончались в «Форде».
На днях стало известно, что в больнице умер седьмой пассажир микроавтобуса.
43-летний мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами, от которых он так и не смог оправиться. В ближайшее время тело доставят в Молдову.
В настоящее время в калужской больнице остаются еще двое травмированных. Врачи не дают разрешения на их транспортировку.
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