Опасные гонки: легковушка перевернулась и снесла ограждение

Вечером в понедельник, 13 августа, на улице Фомушина в Калуге в районе дома №10 произошла авария.
Как рассказали нам местные жители, удар и грохот были слышны метров за 500.
- Летели три машины, скорость под 150, играли в шашки, «Сааб» не успел перестроиться и крутанулся, - говорит очевидец. - Результат на фото. Вылетел на встречную полосу, снёс метров 30 разделительной ограды. Машина - в утиль.
Водитель в авто ехал один. У него только ушиб локтя и царапина на нем. От госпитализации пострадавший отказался. По предварительным данным, он был трезв.
Фото: Константин ИВАНОВ.
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