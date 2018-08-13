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Женщина отправилась по магазинам, оставив четырёхлетнего ребёнка одного в кафе

13.08.2018 11:07 7 1706 Елена Французова
Женщина отправилась по магазинам, оставив четырёхлетнего ребёнка одного в кафе

В выходные в одном из обнинских кафе потерялся четырёхлетний ребёнок. Малыш был испуган, сильно плакал и звал свою маму. Крик услышал сотрудник полиции, который с женой гулял по торговому центру. Успокоив малыша, страж порядка пообщался с сотрудниками кафе.

- На все вопросы официанты лишь растерянно пожимали плечами, пояснив, что мама оставила ребенка играть с детьми в игровой зоне кафе, а сама ушла в неизвестном направлении, - сообщает в понедельник, 13 августа, пресс-служба УМВД по Калужской области.

Охрана торгового центра дала объявление. Вскоре появилась и мама ребенка. Женщина пояснила, что, гуляя по магазинам, она не заметила, как быстро пролетело время, и была убеждена, что ребенок даже не заметит ее длительного отсутствия, потому что увлеченно играл со своими сверстниками.

Полицейский провел с мамой малыша профилактическую беседу.

Уважаемые читатели! А вы оставляете своих детей в игровых зонах? Пишите в комментариях!


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Тэги: происшествие дети
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