Женщина отправилась по магазинам, оставив четырёхлетнего ребёнка одного в кафе

В выходные в одном из обнинских кафе потерялся четырёхлетний ребёнок. Малыш был испуган, сильно плакал и звал свою маму. Крик услышал сотрудник полиции, который с женой гулял по торговому центру. Успокоив малыша, страж порядка пообщался с сотрудниками кафе.

- На все вопросы официанты лишь растерянно пожимали плечами, пояснив, что мама оставила ребенка играть с детьми в игровой зоне кафе, а сама ушла в неизвестном направлении, - сообщает в понедельник, 13 августа, пресс-служба УМВД по Калужской области.

Охрана торгового центра дала объявление. Вскоре появилась и мама ребенка. Женщина пояснила, что, гуляя по магазинам, она не заметила, как быстро пролетело время, и была убеждена, что ребенок даже не заметит ее длительного отсутствия, потому что увлеченно играл со своими сверстниками.

Полицейский провел с мамой малыша профилактическую беседу.

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