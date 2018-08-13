Женщина отправилась по магазинам, оставив четырёхлетнего ребёнка одного в кафе

В выходные в одном из обнинских кафе потерялся четырёхлетний ребёнок. Малыш был испуган, сильно плакал и звал свою маму. Крик услышал сотрудник полиции, который с женой гулял по торговому центру. Успокоив малыша, страж порядка пообщался с сотрудниками кафе.
- На все вопросы официанты лишь растерянно пожимали плечами, пояснив, что мама оставила ребенка играть с детьми в игровой зоне кафе, а сама ушла в неизвестном направлении, - сообщает в понедельник, 13 августа, пресс-служба УМВД по Калужской области.
Охрана торгового центра дала объявление. Вскоре появилась и мама ребенка. Женщина пояснила, что, гуляя по магазинам, она не заметила, как быстро пролетело время, и была убеждена, что ребенок даже не заметит ее длительного отсутствия, потому что увлеченно играл со своими сверстниками.
Полицейский провел с мамой малыша профилактическую беседу.
Уважаемые читатели! А вы оставляете своих детей в игровых зонах? Пишите в комментариях!
|
У скандального «Градуса» пропало несколько камер 10.08.2018 12:48
Пять тонн молока вылились на дорогу после аварии 09.08.2018 12:45
«Опель» столкнулся с полицейской машиной 09.08.2018 10:30
Пропал 30-летний мужчина 09.08.2018 08:20
Нетрезвый мужчина утонул в реке 08.08.2018 16:38
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: