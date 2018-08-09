Пять тонн молока вылились на дорогу после аварии

Около 9:30 в четверг, 9 августа, на перекрёстке у деревни Кривское Боровского района столкнулись два грузовых автомобиля.
По предварительным данным, водитель КамАЗа выезжал с второстепенной дороги и не пропустил автоцистерну ЗИЛ.
После столкновения автоцистерна перевернулась, и из неё вылилось около 5 тонн свежего молока.
Травмы в аварии получили водитель КамАЗа и пассажирка ЗИЛа.
На месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции.
Автор: Александр НЕФЁДОВ.
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