Пять тонн молока вылились на дорогу после аварии

09.08.2018 12:45 2878

Около 9:30 в четверг, 9 августа, на перекрёстке у деревни Кривское Боровского района столкнулись два грузовых автомобиля.

По предварительным данным, водитель КамАЗа выезжал с второстепенной дороги и не пропустил автоцистерну ЗИЛ.

После столкновения автоцистерна перевернулась, и из неё вылилось около 5 тонн свежего молока.

Травмы в аварии получили водитель КамАЗа и пассажирка ЗИЛа.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.

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