«Дэу» повернул под «Газель» - пострадал человек

06.08.2018 17:09 257

Около 10:30 на 103 километре дороги М3 «Украина» в черте Обнинска рядом с отделом ГИБДД произошла авария.

По предварительным данным, водитель «Газели» двигался в крайней правой полосе в прямом направлении, а «Дэу» поворачивал налево и пересекал встречную полосу.

У пассажира фургона диагностирована черепно-мозговая травма.

Автор: Александр НЕФЁДОВ.

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