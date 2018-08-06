Торговка на рынке избила маленькую дочь

В воскресенье, 5 августа, в группе «Калуга Жесть» появилось видео происшествия на калужском мини-рынке. На нём видно, как женщина сначала таскает за волосы ребёнка, а потом кидается с кулаками на другую женщину.
- На мини-рынке по улице Малоярославецкой молодая мамаша - торговец на точке избила свою дочь! – пишет очевидец.
По словам свидетеля происшествия, молодая мать кричала, избивала свою дочь и таскала её за волосы.
Женщина, торгующая рядом, не сдержалась, подошла и сделала замечание, за что и поплатилась. Ведь в итоге молодая мать кинулась с кулаками и на свою коллегу.
Видео заинтересовало полицию. Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, сотрудники правоохранительных органов выедут на место и опросят свидетелей происшествия. Пока заявлений в полицию по данному факту не поступало.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
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