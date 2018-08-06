Автофургон сбил двух девочек, которые вместе ехали на велосипеде

Автофургон ГАЗ в пятницу, 3 августа, сбил двух детей в Кирове на улице Строительной, сообщил отдел пропаганды регионального УГИБДД. Старшая 13-летняя девочка везла младшую двухлетнюю малышку на раме в специальном детском кресле.

Велосипедистка пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

Обе девочки доставлены в больницу.

В тот же день в Барятинском районе под колеса попал 11-летний мальчик. Ребенок перебегал дорогу не по переходу, его сбил 69-летний водитель ВАЗ 2121. Мальчик попал в больницу.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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