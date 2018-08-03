Калужанин попал в смертельную аварию на трассе «Дон»

В ночь на пятницу, 3 августа, на трассе М4 «Дон» в Воронежской области «Опель Астра» столкнулся с «Тойотой Королла».
По предварительным данным местной полиции, 28-летний водитель «Опеля» из Калужской области вылетел на встречную полосу и врезался в «Тойоту».
В аварии погибли три человека: пассажиры «Тойоты» 24 и 25 лет, а также пожилая пассажирка «Опеля». Ещё шесть человек, в том числе двое детей, попали в больницу.
- Сейчас проводится проверка по факту данного ДТП с выяснением всех причин и обстоятельств произошедшего, - рассказали в УМВД по Воронежской области.
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