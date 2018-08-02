Опубликовано видео аварии со сбитой женщиной

В четверг, 2 августа, опубликованы записи с камер видеонаблюдения, на которые попала авария в Малоярославце на трассе А130.

ДТП произошло около 17 часов 30 июля. По данным ГИБДД, 25-летний водитель «Фольксвагена» поворачивал налево и наехал на 43-летнюю женщину, переходившую дорогу по «зебре».

Как рассказали в полиции, у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы.

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