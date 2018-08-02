Два человека погибли в лобовой аварии

Вечером в среду, 1 августа, на трассе А-130 в Мосальском районе столкнулись «Лада» и «Вольво».
По предварительным данным ГИБДД, 41-летний водитель «Лады» допустил столкновение, выехав на встречную полосу.
Предполагаемый виновник и пассажир «Лады» погибли на месте.
Ещё двое мужчин из этой машины – 46 и 47 лет – попали в больницу со сломанными рёбрами. У водителя «Вольво» ушиб грудной клетки.
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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