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В Калуге пропал 65-летний мужчина

02.08.2018 09:37 0 881 Дмитрий Ивьев
В Калуге пропал 65-летний мужчина

Во вторник, 31 июля, в Калуге ушёл из дома и до сих пор не вернулся 65-летний Олег Анатольевич ЧИСТОВ.

Мужчина может быть дезориентирован, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

  • Рост – 172 см,
  • Худощавого телосложения,
  • Седые волосы.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.


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Тэги: происшествие
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