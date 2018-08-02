В Калуге пропал 65-летний мужчина

Во вторник, 31 июля, в Калуге ушёл из дома и до сих пор не вернулся 65-летний Олег Анатольевич ЧИСТОВ.
Мужчина может быть дезориентирован, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Приметы:
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Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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