«Рено» перевернулся в бору

Вечером в понедельник, 30 июля, авария произошла в бору на подъездной дороге к Калуге от трассы М3«Украина».

По предварительным данным ГИБДД, 67-летний водитель «Рено» ехал из города в сторону Анненок, не справился с управлением и допустил наезд на бордюр. После этого машина вылетела в кювет и перевернулась.

Автомобилист попал в больницу с различными ушибами.

Фото: УГИБДД и ГУ МЧС по Калужской области.

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