Параплан с восьмилетним ребёнком упал с 20 метров

Вечером в воскресенье, 29 июля, в посёлке Спас-Загорье Малоярославецкого района жёсткую посадку осуществил моторный параплан.

- По предварительным данным, 40-летний житель Наро-Фоминска с 8-летним сыном приехали на территорию Малоярославецкого района и осуществляли полет на личном параплане, - рассказали в понедельник в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В ходе полета от сильного порыва ветра крыло параплана сложилось, в результате чего мужчина с сыном упали с высоты около 20 метров.

Пострадавшие попали в больницу. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

По информации следствия, грузоподъемность параплана составляет 200 кг, аппарат имеется в свободной продаже, регистрации, согласования режима, времени и условий полета не требует. Сейчас СК продолжает проверку.

Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

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