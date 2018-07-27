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Главная > Новости > Происшествия

Взятки гладки: калужанин сломал ворота, но остался безнаказанным

27.07.2018 15:58 2 1230 Елена Французова

В редакцию нашего сайта обратились жители дома №5 по улице Баумана в Калуге. Они рассказали о том, что в начале июня автоматические ворота в их дворе оказались повреждены. Просмотрев камеры видеонаблюдения, они выяснили, что это сделал прохожий.

- Мужчина в нетрезвом состоянии сломал автоматические ворота, закрывающие въезд в чужой двор многоэтажного дома. Всё было снято на видео, - рассказала нам местный житель Владимир. - Мы заявили в полицию. Сами отремонтировали ворота.


Судя по этим кадрам, ворота были повреждены, когда мужчина насильно их открыл и пытался пропустить во двор легковушку.

За ремонт жители заплатили 7000 рублей. Калужская полиция провела проверку, выяснила личность хулигана, но не нашла в его действиях состава преступления и отказала в возбуждении дела об административном правонарушении.

В своём ответе стражи порядка поясняют, что хоть и установили ворота жители за свой счёт, но по факту они никому не принадлежат, так как не числятся на балансе управляющей компании. А за ничейное, хоть и повреждённое имущество, к ответственности не привлекают.  

- Дебошир не понёс абсолютно никакой ответственности, - возмущаются жители дома. - Теперь, зная это, он может спокойно, как напьётся, приходить к нам и развлекаться с друзьями. А если мы попробуем его остановить силой, то уже нам придётся нести ответственность.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем преступления или где-то творится несправедливость, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: происшествие
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