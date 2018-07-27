Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 27 июля
$ 63.08 0.16
73.75 0.22
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Происшествия

Двухлетняя девочка упала с 8 этажа и выжила

27.07.2018 14:19 2 714 Елена Французова
Двухлетняя девочка упала с 8 этажа и выжила

В четверг, 26 июля, в Сосенском Козельского района из окна квартиры на 8 этаже выпала девочка. Ребёнку всего 1 год и 9 месяцев.

Малышка приземлилась на траву. Сейчас она находится в больнице. Врачи оценивают её состояние, как стабильное, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- На момент происшествия девочка находилась дома с бабушкой, - рассказали в пятницу в СК. - Со слов женщины, она переодела внучку и пошла в ванную комнату застирать ее вещи. Выйдя из ванной, женщина не обнаружила внучку в комнате, в которой оставила ее, но увидела, что в зале на окне отсутствует москитная сетка. По предварительным данным, девочка с помощью подставки самостоятельно взобралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку отрытого окна и выпала вместе с ней.

Следователи проводят сейчас проверку.

Фото: СК по Калужской области.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: происшествие дети
Еще новости из рубрики «Происшествия»

Пешехода на «зебре» сбили в Обнинске 27.07.2018 14:10

Синие мосты встали из-за аварии 27.07.2018 09:58

Пропавшего грибника нашли в лесу 26.07.2018 12:05

Грибник пропал в лесу 26.07.2018 10:16

Четыре машины столкнулись на перекрёстке 26.07.2018 09:13

Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 28 июля, 11:00
«Арт-субботы на Успенской»
Боровск
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
пт 24 августа, 14:00
Фестиваль "Быть Добру"
Калужская область
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

пт 27 июля, 16:00
Мастер-класс для волшебников
Безумная лаборатория
вс 29 июля, 16:00
Первый детский турнир по мини - гольфу
Ambassador Hotel & Suites Kaluga
сб 18 августа, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"
ср 22 августа, 12:00
"Парад профессий"
Центральный парк культуры и отдыха

Концерты

пт 27 июля, 20:00
Максим Ермачков
Flat, кафе
сб 28 июля, 21:00
D.E.F.A.M.E.
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 04 августа, 21:00
Тур памяти Михаила Горшенёва
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 03 августа, 19:00
«Настроение лета», концерт группы «Орион»
Гостиные ряды

Кино

Миссия невыполнима: Последствия
Убежище дьявола
Килиманджара
Монстры на каникулах 3: Море зовёт
Новости компаний

Жители Калужской области выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

«Газпром межрегионгаз Калуга» проводит мероприятия по отключению от газоснабжения абонентов-неплательщиков

В первом полугодии 2018 года филиал «Калугаэнерго» принял более 108 тысяч обращений от потребителей

Филиал «Калугаэнерго» реализует масштабный проект по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии

Последние объявления на KupiSlona.ru

USB модем Билайн

Цена: 200 руб.

Швейная машинка Подольск

Цена: 2 000 руб.

Котенок Фиби, полосатое совершенство. В дар.

Цена: Бесплатно
Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 Вчера 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Тематический портал - лучший инструмент для организации вашего праздника

Вилочные погрузчики: виды механизированных машин и особенности их эксплуатации

Новые Интернет возможности - теперь можно в Сети заказать ритуальные товары

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.