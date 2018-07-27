Двухлетняя девочка упала с 8 этажа и выжила

В четверг, 26 июля, в Сосенском Козельского района из окна квартиры на 8 этаже выпала девочка. Ребёнку всего 1 год и 9 месяцев.

Малышка приземлилась на траву. Сейчас она находится в больнице. Врачи оценивают её состояние, как стабильное, сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

- На момент происшествия девочка находилась дома с бабушкой, - рассказали в пятницу в СК. - Со слов женщины, она переодела внучку и пошла в ванную комнату застирать ее вещи. Выйдя из ванной, женщина не обнаружила внучку в комнате, в которой оставила ее, но увидела, что в зале на окне отсутствует москитная сетка. По предварительным данным, девочка с помощью подставки самостоятельно взобралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку отрытого окна и выпала вместе с ней.

Следователи проводят сейчас проверку.

Фото: СК по Калужской области.