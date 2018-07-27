Синие мосты встали из-за аварии

Утром в пятницу, 27 июля, на Синих мостах в Калуге столкнулись «Киа» и «Мерседес».

Авария произошла около 9:00.

По состоянию на 10 часов, движение в этом районе затруднено.

- Огромная пробка по Глаголева, ищите пути объезда, - пишут очевидцы в группе «Калуга жесть».

Если у вас есть фото и видео с места происшествия, присылайте на ev@kp.kaluga.ru.