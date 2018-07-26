Грибник пропал в лесу

В среду, 25 июля, ушёл в лес собирать грибы и не вернулся 71-летний Александр Владимирович САЛИЩЕВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Волонтёры организуют поиски в районе садового товарищества «Мотор» на 167 километре трассы М3 «Украина».

Желающие помочь могут связаться с координатором по телефону +79611210060.